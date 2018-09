Editie BZI LIVE cu profesorul care va fi urmarit si admirat de intreaga Romanie! Mii de elevi, parinti si colegi il vor privi si asculta cu maximum interes pe Catalin Budeanu de la Colegiul National Emil Racovita Iasi - LIVE VIDEO

Catalin Budeanu BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 3 septembrie 2018, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie de impact, nu doar pentru Iasi ci si pentru romanii de pretutindeni! Astfel, cu doar cateva zile ramase pana la debutul Noului An Scolar, invitat special este profesorul care formeaza cei mai buni elevi si liceeni ai urbei la disciplina Matematica respectiv Catalin Budeanu de la Colegiul National Emil Racovita Iasi! Declarat, in urma cu cativa ani "Profesorul Anului", indrumator al unui dintre cei mai buni tineri, laureat al unor reprezentative concursuri internationale la aceasta disciplina - Ovidiu Avadanei dar si a altor copii capabili acesta va dialoga pe tem ...