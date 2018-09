Editie BZI LIVE de gala a excelentei in educatie! Dialog interesant si de actualitate pe teme de interes pentru parinti, elevi si profesori cu managerul Colegiului National Emil Racovita din Iasi - Profesorul Mihaela Gotcu

BZI LIVE1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 19 septembrie 2018, DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE continua sirul productiilor media proaspete si atractive ce-si propun sa aduca in spatiul public personalitati ale EXCELENTEI in Educatie! Invitat special va fi profesorul Mihaela Gotcu - directorul Colegiului National Emil Racovita (CNER) din Iasi! Va fi un nou dialog plin de substanta ce va avea in prim-plan elemente privind situatia invatamantului preuniversitar local si national, pregatire educationala de elita versus cea de masa, selectia scolarilor de clasa a V-a! Ce este mai important in actul pedagogic: Teoria sau Practica? Dincolo de toate acestea, vor fi si alte abordari extrem de interesante si de incitante ce t ...