Editie BZI LIVE de impact pe zona invatamantului preuniversitar iesean de elita, in dialog cu prof. dr. si istoric Adriana Radu - director adjunct al marelui Colegiu National Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 5 decembrie 2018 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie - dialog interesanta, riguroasa, consistenta si de impact pe zona intelectuala, istorica si a invatamantului preuniversitar de elita! Totul alaturi de invitatul special - prof. dr. Adriana Radu - istoric, profesor si director adjunct al marelui si de traditie spre Excelenta in Educatie - Colegiul National Iasi! Domnia sa, in ultimii ani este unul dintre cei mai implicati dascali ai Scolii Iesene in derularea unor proiecte originale si de amploare in care sunt implicati elevii si liceenii pe care-i coordoneaza! Tematica editiei cu prof. dr. Adriana Radu cuprinde elemente si idei ce se vor axa pe: Centenar, plecand de la cazul part ...