Editie de gala universitara la BZI LIVE! Invitat special, unul dintre cei mai importanti academicieni si matematicieni romani - prof. univ. dr. Viorel Barbu, fost rector al Universitatii Cuza

Joi, 15 noiembrie 2018, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o editie speciala si eleganta pe zona academica si universitara ieseana! Invitat va fi prof. univ. dr. academician Viorel Barbu, rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) in perioada 1981 - 1989, presedinte al Academiei Romane - filiala Iasi, presedinte al Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) respectiv membru de onoare al Academiei de Stiinte a Moldovei si membru al European Academy of Science rwspectiv Doctor Honoris Causa al Universitatii Statului Nebraska - Statele Unite ale Americii (SUA)! Nascut la 14 iunie 1941, in comuna Deleni, judetul Vaslui univer ...