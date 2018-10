Editie de interes a emsiunii BZI LIVE! Managerul unui important spital din Iasi a facut anunturi de ultima ora! Aceste dezvaluiri ii vizeaza pe toti pacientii - FOTO, VIDEO 

Carmen Dorobat BZI LIVE 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Managerul unui important spital din Iasi a transmit mesaje pentru toti pacientii ieseni • Ce planuri exista pentru Spitalul de Boli Infectioase din Iasi si care sunt progresele inregistrate in ultimii ani • Totodata, in aceasta perioada, unitatea sanitara imbraca straie de sarbatoare • Cum va fi marcat acest moment si ce a pregatit conducerea unitatii medicale pentru pacienti Editia BZI LIVE de marti, ora 13.00, a fost una cu adevarat speciala, intrucat in studio a fost prezenta prof. dr. Carmen Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi. Astfel, managerul unitatii medicale a vorbit despre progresele pe care spitalul le-a inr ...