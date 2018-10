Editie de interes: Seful Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi vine la BZI LIVE! Aflati informatii importante despre mediul in care traiesc Iesenii si modul in care sunt eliberate avizele de mediu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O emisiune de maxim interes pentru toti iesenii, si nu numai. Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului - APM Iasi este invitatul moderatorului Cristian Hitruc in cadrul emisiunii BZI LIVE de vineri, 26 octombrie, incepand cu ora 13:00. Gheorghe Tataru, cel care a ocupat functia de conducere a APM Iasi la inceputul acestui an, va vorbi despre cele mai importante aspecte ce tin de protectia mediului inconjurator, asta avand in vedere faptul ca orasul Iasi este unul dintre cele mai poluate din tara. Seful APM Iasi va vorbi inclusiv depsre modul in care sunt eliberate avizele de mediu atunci cand vine vorba despre eliberarea autorizatiilor de construire, dar si despre modul in care s-a modificat noul Plan Urbanistic General ...