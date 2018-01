Editie de SENZATIE! Directorul Filarmonicii Iasi, celebrul violonist Bujor Prelipcean, vine vineri la BZI LIVE. Lasa aici intrebarile tale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Editia de vineri a BZI LIVE, de la ora 13.00, este una cu adevarat speciala. In platoul BZI, vine directorul Filarmonicii de Stat Moldova Iasi, celebrul violonist Bujor Prelipcean. Despre cele mai noi planuri de modernizare a Filarmonicii Iasi, dar si cele mai frumoase amintiri din cele peste patru decenii ale cvartetului Voces, doar in emisiunea realizata de Valentin Hutanu, de vineri. Nu ratati asadar o editie de colectie a BZI LIVE, o emisiune pentru suflet, pentru iubitorii de cultura si de frumos. Emisiunea va putea fi urmarita in direct de toti cei care acceseaza pagina de facebook https://www.facebook.com/cotidianul.bzi, vineri, 5 ianuarie 2018, de la ora 13.00. Daca aveti intrebari pe care vreti sa le adresati lu ...