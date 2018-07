Editie-dialog cu o tema de maxima actualitate si interes la BZI LIVE! Despre rolul Bisericii in inima si constiinta nationala a romanilor, cu preotul Dumitru Mericaru si istoricul Corneliu Ciucanu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 31 iulie 2018, de la ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o editie - dialog, in plina vara, de maxima actualitate si interes public pentru intreaga tara. Tema principala va pleca de la rolul Bisericii, Credintei Ortodoxe in INIMA si CONSTIINTA nationala a tuturor romanilor dar si in formarea si pastrarea statului unitar. Productia va avea ca invitati doi interesanti membri ai comunitatii spirituale, culturale, intelectuale si universitare iesene anume parintele - paroh de la Biserica Banu din oras - pr. Dumitru Merticaru si istoricul Corneliu Ciucanu din cadrul Centrului de Istorie si Civilizatie Europeana Iasi, aflat sub egida Academiei Romane! Alaturi de cei doi interesante si consistent ...