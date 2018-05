Editie extraordinara la BZI LIVE! Antrenorul emerit Iulian Bituca si Alexandru Eva, speranta Romaniei la scrima, in direct in studioul BZI LIVE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie extrem de interesanta la BZI LIVE, vineri, 18 mai 2018, incepand cu ora 15.00. In studioul nostru va fi prezent antrenorul emerit Iulian Bituca, alaturi tanara speranta din scrima ieseana, Alexandru Eva. Alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, acestia vor discuta despre drumul greu catre performanta si despre sacrificiile pe care un sportiv trebuie sa le faca pentru a ajunge la cel mai inalt nivel. Totodata, in studioul BZI LIVE se vor dezbate cele mai arzatoare probleme existente in sportul iesean si nu numai si se vor cauta rezolvari pentru toate acestea. Daca aveti intrebari pentru cei doi invitati, le puteti adresa pe pagina de sau aici, la rubrica de comentarii si veti primi toate raspunsurile in direct, vineri ...