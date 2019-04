Editie SAVUROASA si de SPECTACOL in Platoul BZI LIVE cu trei dintre actorii Ateneului National din Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Codrin Danila Daniel Onoae Dumitru Florescu BZI LIVE 11 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Miercuri, 3 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Platoului BZI LIVE a fost programata o noua editie de zile mari • Au fost invitate, la o productie interactiva, proaspata si originala trei personaje aparte • Este vorba de Take, Ianke si Cadir, mai exact actorii Codrin Danila, Daniel Onoae si Dumitru Florescu de la Ateneul National din Iasi • Acestia fac parte din "nucleul dur" a unei premiere de exceptie, in regia Ion Sapdaru, pusa in scena la Ateneu si care a avut un succes fulminant la public, nu doar in Iasi dar mai ales in Romania • Povesti, marturii, experiente si amintiri din ceea ce inseamna o ...