Editie speciala la BZI LIVE: Carla Cozma, coordonator Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iasi, va oferi informatii pretioase despre drepturile cetatenilor si cum se pot apara in fata abuzurilor institutiilor

Marti, 11 septembrie 2018, in studioul BZI LIVE va fi prezenta Carla Cozma, jurist coordonator Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iasi. Invitata moderatoarei Roxana Caraiman de la ora 13:00 va vorbi despre rolul pe care il are institutia Avocatul Poporului in societate si cum pot cetatenii sa se adreseze specialistilor de aici. In cadrul emisiunii, juristul coordonator Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iasi, va oferi informatii pretioase cetatenilor care ajung la concluzia ca o institutie publica le-a încalcat anumite drepturi si cum pot solicita o audienta in acest sens pentru a se apara in instanta. Ce persoane si cu ce fel de probleme va puteti adresa Avocatul Poporului, aflati in emisiunea BZI LIVE de la juristu ...