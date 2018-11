Editie speciala la BZI LIVE. Militarii Brigazii Mecanizate din Copou vor prezenta toate detaliile despre cea mai asteptata parada a anului. Maasuri speciale de Ziua Nationala

ORA13 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune de colectie in studioul BZI LIVE. In pragul marii sarbatori a romanilor de pretutindeni, in platoul emisiunii BZI LIVE vor fi prezentate detalii despre un eveniment extrem de apreciat la cel mai inalt nivel. In ajunul sarbatorii Zilei Nationale a Romaniei, militarii Brigazii 15 Mecanizate "Podu Inalt" vor prezenta pe larg detalii despre toate evenimentele pregatite in Iasi, evenimente la care sunt asteptati ieseni in numar cat mai mare. Invitatii moderatorului Roxana Caraiman de vineri, 30 noiembrie, de la ora 13.00, vor fi locotenet-colonel Mihai Balmos, Sef Operatii si instructie la Comandamentul Bg.15. Mc. "Podu Înalt" si locotenent-colonel Daniel Cioran, Comandantul ...