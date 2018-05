Editorial rimat: Eu nu vreau inchisoare pentru Dragnea

ShareTweet Nu-mi place Dragnea, e sperjur în toate Prea mic la suflet spre a fi atât De cocoțat pe tronuri aurite Altfel nu pare prost și nici urât Nu ne-am văzut nicicând și nici nu vreau Să am de-a face cu augusta-i trenă Sunt oameni falși pe care nu-i accept Și îi percep, ca junghi și ca migrenă Cum de-a ajuns mai mare peste toate Cum de poporul stă supus sub el Contează mai puțin, mă doare numai Că toți sunt în politică la fel Îi cere procurorul închisoare I-au mai cerut, făcându-se că-s drepți Și alții din justiția română Cu Solomonii ei cei înțelepți Nimic nu se va întâmpla, e-o joacă, Câte-un mic dragnea stă în fiecare În țara care astăzi se numește Cu D-ul preluat din Disperare Nu-l vreau la pușcărie, nu-i vreau capul Prea mulți ar trebui cu el să stea Vreau doar să i se ia-mputernicirea De-a face ce-are chef cu țara mea Să-i lase în brazilii palmierii Să-i lase lacul, insula, castelul Dar dacă judecata e cinstită Să-i ia, din mâini, deja mânjit, drapelul De nu-i luați averile furate Luați-i doar din fumuri jumătate Că prea le are, dictator, pe toate Și-i doar un început de strâmbătate Și-i doar un început de strâmbătate Lucian Avramescu ShareTweet