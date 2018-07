Editorial Simona Ionescu: "Republica procurorilor" s-a cutremurat prin revocarea "Reginei"

Simona Ionescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E vremea alegerii sefilor procurorilor. Vara asta pare a lor, dupa interesul suscitat in randul opiniei publice. „Republica procurorilor” s-a cutremurat prin revocarea „Reginei”, cum ii spune Ion Cristoiu fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Dar nu s-a prabusit, nici dupa desecretizarea protocoalelor cu SRI, nici dupa picarea la test a patru procurori ce doreau sa preia fraiele manageriale ale institutiei angajate in lupta anticoruptie. E vremea procurorilor, pentru ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a oferit vara ca sa se pregateasca temeinic pentru un nou test. Din desele interventii in spatiul public reiese ca ministrul, sub autoritatea caruia s ...