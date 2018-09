EDOUARD KELLER (CARLIN PARIS),key-speaker la  Textile Trends Conference, da ora exacta in moda

Edouard KELLER Carlin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 13 septembrie, incepand cu ora 11:00, in sala Cupola din Romexpo-Bucuresti va avea loc Textile Trends Conference – Made to measure, cu participarea extraordinara a reprezentantului CARLIN Paris Edouard Keller, Head of International Sales. Organizat de EUROEXPO Fairs, evenimentul deschide maratonul de dezbateri din cadrul Textile Technology Show, prima expozitie de tehnologie dedicata industriei textile dupa o absenta in Romania de mai bine de 10 ani. Tema dezbatuta de reprezentantul CARLIN Paris in cadrul conferintei va fi “Fashion si design vestimentar, tendinte si provocari din lumea modei. Previziuni pentru 2019-2020.” Edouard Keller este expert in marketin ...