Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informatii, va sustine o conferinta de presa in aceasta seara

Eduard Hellvig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, va sustine o conferinta de presa in aceasta seara. Declaratiile vor avea loc la ora 20:00, la sediul central al SRI, in Bucuresti. Vezi si: Un nou protocol intre SRI si Parchetul General, incheiat inaintea alegerilor Declaratia lui Hellvig vine in contextul in care in spatiul public au aparut doua protocoale incheiate de SRI si Parchetul General. Unul a fost facut public chiar de Parchetul General, in timp ce altul a fost oferit de Darius Valcov. Vezi si: Darius Valcov, dezvaluire de ultima ora! Alta varianta de protocol! - FOTO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...