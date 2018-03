Educatie“ cu teava de pexal: Exclusiv! Detalii socante din dosarul fetitelor rupte in bataie de asistentul maternal

Bătută pentru că ar fi mâzgălit un caiet

Copilele, audiate

Inculpata a recunoscut în parte

Cu ţeava de pexal

Pedepse

„Băţul îl ţineam sub pat. Nu l-am folosit pe niciuna dintre minore“

ZIUA de Constanţa prezintă motivarea judecătorilor în dosarul celor două fetiţe (Georgiana, de 12 ani, şi Florina, de şase ani) bătute de un fost asistent maternal (femeie) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Individa a fost condamnată definitiv la trei luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, cu amânarea aplicării pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Fostul asistent maternal a fost obligat să le achite fetelor câte 2.500 de lei, reprezentând daune morale.În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că, inculpata, în calitate de asistent maternal, în desfăşurarea atribuţiunilor de serviciu, le-a agresat fizic în mod repetat (lovit cu palma peste faţă, peste corp, tras de păr) pe minorele (…), producându-le leziuni vindecabile în 8-9 zile îngrijiri medicale.Organele de cercetare penală au fost sesizate de către DGASPC Constanţa cu privire la faptul că minorele (…) în vârstă de 10 ani şi (…) în vârstă de 4 ani, au fost agresate de către asistentul maternal. În fapt, minorele au fost date în plasament în îngrijirea inculpatei în anul 2008, respectiv 2014. În ziua de 13 ianuarie 2015, reprezentanţii DGASPC Constanţa, însoţiţi de lucrători din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Mihail Kogălniceanu, s-au deplasat la locuinţa sus-numitei, în vederea efectuării unor verificări privind situaţia celor doi copii. Cu această ocazie, au constatat că fata de zece ani prezenta o stare accentuată de agitaţie, plângea şi avea urme de sânge la mână şi la gură.Fiind întrebată cu privire la leziuni, iniţial copila a afirmat că a căzut şi s-a lovit, ulterior, la insistenţele martorului - reprezentant al DGASPC Constanţa -, a recunoscut că a fost lovită de asistentul maternal, pentru că ar fi mâzgălit un caiet. De asemenea, copila de şase ani prezenta mai multe leziuni la nivelul feţei - un hematom în zona ochiului stâng, o echimoză pe obraz, în urma discuţiilor purtate rezultând că sunt efecte ale agresiunii inculpatei. Conform certificatelor medico-legale nr. (…), la momentul examinării medico-legale, minorele (…) prezentau pe corp multiple leziuni traumatice (la nivelul feţei, pe braţe, coapse, gambe) vindecabile în 8-9 zile de îngrijiri medicale, respectiv 4-5 zile de îngrijiri medicale, şi au putut fi produse prin loviri repetate cu un corp dur.Minorele (…) au fost audiate în prezenţa unui avocat din oficiu şi a unui psiholog. Astfel, fata de zece ani a declarat că este agresată în mod constant de către asistentul maternal pe motiv că face diferite prostii. Minora a precizat că inculpata obişnuia să o lovească cu un băţ, cu palmele şi că o trăgea de păr, atât pe ea, cât şi pe cealaltă fată. La rândul ei, fata de şase ani a declarat, de asemenea, că erau bătute de către inculpată, fiind lovite cu un băţ şi cu palmele peste faţă când nu erau cuminţi.Fiind audiată, inculpata a recunoscut că a lovit-o cu palma peste faţă pe minora de zece ani şi că în trecut a mai tras-o de păr atunci când făcea prostii, negând însă că ar fi agresat-o vreodată pe cea de şase ani. Asistentul maternal a mai precizat că nu le-a lovit pe fete cu un băţ, aşa cum susţin acestea.Magistraţii au concluzionat că afirmaţiile inculpatei nu sunt în totalitate sincere, susţinerile minorelor coroborându-se cu aspectele constatate cu ocazia examinării medico-legale, astfel cum s-a arătat anterior. Astfel, aşa cum reiese din declaraţia numitei (…), la momentul respectiv, minorele i-au povestit că au fost lovite cu un băţ care se afla sub pat, martorul observând o ţeavă pexal, despre care inculpata a afirmat că o folosea pentru un animal de companie.În faţa judecătorilor, inculpata nu a recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare. Despre minora de zece ani, a afirmat că a fost condusă la psiholog de trei ori, a însoţit-o, că avea un comportament manifestat prin refuzul de a discuta, de a răspunde la întrebări, a avut abateri de comportament, spre deosebire de minora de şase ani. Tot asistentul maternal a mai spus că le mai pedepsea pe fete prin faptul că nu vorbea cu acestea, nu le lăsa să se joace, nu le cumpăra ce voiau, iar pe copila de şase ani o mai punea să facă 10 - 15 genuflexiuni pe zi, după ce se trezea. Asistentul maternal a mai precizat că pe fata de zece ani o mai apuca de păr, de urechi şi îi spunea să fie atentă la lecţii.„Am avut o relaţie cu aceasta ca şi când ar fi fost copilul meu. În casă era un băţ şi îl foloseam pentru a da afară un căţel. Băţul îl ţineam sub pat. O mai ameninţam pe minoră cu băţul, dar nu l-am folosit pe niciuna dintre minore, întrucât mi-a fost teamă să nu facă vreo criză de epilepsie. Am observat-o pe (…) cu buza de jos umflată şi aceasta mi-a răspuns că a căzut şi s-a lovit de gresie. Aceasta mai fugea şi îşi pierdea echilibrul, venea şi de la şcoală cu leziuni (vânătăi) în mod frecvent“, le-a mai spus femeia judecătorilor.Aşa cum precizam şi mai sus, individa a fost condamnată definitiv la trei luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, cu amânarea aplicării pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Fostul asistent maternal a fost obligat să le achite fetelor câte 2.500 de lei, reprezentând daune morale. Dosar închis!rolii.ro