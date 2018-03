Șefa ICCJ a RABUFNIT la bilanțul Ministerului Public: 'Aceasta este realitatea, nimeni nu s-a gandut sa indrepte aceasta strambatate din justiție'

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, că se roagă la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat în anul 2017 să nu ajungă la ÎCCJ pentru că nu are unde să-l depoziteze. De asemenea, a afirmat că instanţa supremă nu are săli în care să judece Dosarul Mineriadei, dar ”nimeni nu s-a gândit să îndrepte această strâmbătate”.

Preşedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, la bilanţul Parchetului General că justiţia din România ”de 28 de ani traversează perioade interesante”, iar din patru în patru ani au loc tot felul de reforme.

Ea a vorbit despre ”legi multe, neclare şi imperfecte, instanţe supraaglomerate, sistem haotic al căilor de atac, noi coduri, care au avut dept efect prelungirea, îngreunarea procedurilor, afectarea la o judecată într-un termen rezonabil şi crearea unei practici neunitare”.

"Anul 2017 a fost un an interesant. La bilanțul DNA, procurorul general a amintit că suntem în Anul Centenarului. Am avut curiozitatea să aflu ce s-a întâmplat în istorie pe data de 7 martie, când are loc bilanțul Ministerului Public. Am aflat lucruri interesante, mărturisesc. Am aflat că pe data de 7 martie 1441, Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei și 30 de ani mai târziu, un domn al Țării Românești, Radu cel Frumos, a atacat o altă țară românească, Moldova, al cărei domn era Ștefan cel Mare. Vă spune ceva? Mie-mi spune că România a trăit mereu vremuri interesante. Și de ce nu ar fi fost 2017 un an interesant și pentru justiția din România din moment ce a fost atât de interesant pentru societatea românească. Din 4 ani în 4 ani, are loc ce pentru unii înseamnă reforma justiției. Rezultatele le vedeți cu toții: legi multe, neclare și imperfecte, instanțe aglomerate, sistem haotic al căilor de atac, ce au dus la crearea unei noi practici neunitare. Am constatat faptul că a fost finalizat Dosarul Hexi Pharma. Mă rog la Dumnezeu ca acest dosar șă nu ajungă destul de curând la Înalta Curte, pentru că Înalta Curte nu are loc să-l depoziteze. Am văzut că s-a finalizat Dosarul Mineriada, dosar care a fost trimis la Înalta Curte. Înalta Curte nu are o sală în care acest dosar să fie judecat. A trebuit să încheiem protocoale cu Curtea Militară care a avut oricum acea sală neîncăpătoare. Aceasta este realitatea din România, dar nimeni nu s-a gândut să îndrepte această strâmbătate din justiție.", a declarat Cristina Tarcea la bilanțul Ministerului Public.