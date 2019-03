Șefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti AVERTIZEAZA ca a pus in garda autoritațile romane despre europarlamentare: 'Este vorba despre minciuni'

Cei care vor reprezenta cetăţenii europeni la Parlamentul European ar trebui să fie votaţi de o majoritate, scrutinul europarlamentar fiind unul "critic în existenţa UE", a afirmat, vineri, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Angela Cristea.

Ea a vorbit în deschiderea unei mese rotunde care a avut ca temă alegerile europarlamentare, organizate între 23 şi 26 mai. Scrutinul de la Bucureşti va fi organizat pe 26 mai.

Oficialul a vorbit despre Brexit, una din provocările din Uniunea Europeană, scrie agerpres.ro.

"Este şi pentru noi un semnal că nimic nu este ireversibil, că totul poate avea la un moment dat un sfârşit şi poate că este un mesaj bine de reţinut şi în contextul alegerilor din mai, pentru Parlamentul European", a punctat ea.

Totodată, Cristea a vorbit despre discursul populist din interiorul blocului comunitar.

"Vedem în ultimul timp o creştere a filonului populist, o punere sub semnul întrebării a unor valori pe care le consideram câştigate, agreate pentru totdeauna. Iată că nu sunt. Aceste valori pe care se bazează Uniunea Europeană şi pe care în momentul în care le goleşti de conţinut goleşti de conţinut Uniunea Europeană - vorbim de democraţie, de drepturile fundamentale ale cetăţenilor, de statul de drept - vedem că fără aceste valori, fără de care Uniunea Europeană este de neconceput, sunt puse sub semnul întrebării în unele părţi ale Uniunii Europene sau sunt puse sub un atac concertat în alte părţi ale Uniunii Europene. Şi nu avem de gând să stăm cu mâinile în sân, să asistăm la subminarea unei construcţii care a adus pace şi prosperitate pe acest continent, o construcţie care probabil face ca în Europa să se trăiască mai bine ca oriunde altundeva", a spus Angela Cristea.

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România a afirmat că instituţia UE a făcut recomandări oficialilor români legate de europarlamentare. Aceste recomandări abordează combaterea dezinformării, dar şi atacurile cibernetice, a spus Cristea.

"Le spunem frumos ştiri false, este vorba despre minciuni, de fapt şi mai mult ca oricând, aceste minciuni circulă liber sunt puse tot mai puţin sub semnul întrebări", a spus oficialul.

Astfel, ea a vorbit despre importanţa votului informat, dar şi în număr cât mai mare.

"Ne dorim ca cei ce vor reprezenta cetăţenii europeni să fie votaţi de o majoritate a cetăţenilor europeni", a punctat Angela Cristea.

Ea a adăugat că momentul alegerilor este unul "critic în existenţa Uniunii Europene, datorită tuturor acestor semne de întrebare şi atacuri care există împotriva construcţiei europene".

"Tocmai de aceea discuţia despre viitorul Europei este una foarte actuală şi foarte importantă", a adăugat şefa Reprezentanţei Comisiei Europene.

La rândul său, şefa Biroului de Legătură al Parlamentului European în România, Mădălina Mihalache, a spus că în prezent în UE sunt 373 de milioane de cetăţeni europeni cu drept de vot. Potrivit Eurobarometrului publicat în septembrie anul trecut, la nivelul UE 4% din cetăţenii vizaţi ştiau când vor avea loc alegerile europarlamentare, iar 51% se arătau interesaţi să voteze. În România, potrivit aceluiaşi sondaj, 53% au declarat că ştiu când au loc alegerile, iar 57% au afirmat că sunt interesaţi să voteze.

Potrivit studiilor prezentate la masa rotundă, cetăţenii UE asociază Uniunea cu libertatea de mişcare, cu moneda euro, dar şi cu pacea sau statul de drept.

Vorbind despre organizarea alegerilor europarlamentare pe plan intern, şeful Departamentului legislativ de la Autoritatea Electorală Permanentă, Cristian-Alexandru Leahu, a spus că în timpul scrutinului din 26 mai va fi implementat "sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal", care a mai fost folosit la alegerile din 2016 şi 2017. Acest sistem cuprinde, potrivit acestuia şi "înregistrarea audio-video neîntreruptă a numărării voturilor în secţiile de votare".

El a fost întrebat dacă acest sistem de monitorizare va fi utilizat şi pentru referendumul privind statul de drept, pe care preşedintele Iohannis l-a anunţat tot pe 26 mai. Leahu a spus că o decizie finală în acest sens aparţine Biroului Electoral Central.

"În ceea ce priveşte utilizarea sistemului informatic la acest referendum preconizat (...), infrastructura utilizată este cea a scrutinului în curs, adică dacă va fi în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare va fi utilizată infrastructura electorală. Toţi cetăţenii vor intra pe aceeaşi uşă la secţia de votare. (...) Modalităţile specifice de implementare şi de punere în aplicare vor fi probabil detaliate de către Biroul Electoral Central", a spus şeful Departamentului legislativ de la Autoritatea Electorală Permanentă.

El a evidenţiat că, atunci când acest referendum va fi convocat oficial, Biroul Electoral Central va trebui să stabilească detaliile.

"Sistemul este construit în acest moment strict pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pentru acest lucru avem mandat legal, asta facem în acest moment", a spus Leahu.