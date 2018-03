Șefa TVR vrea sa schimbe din temelii televiziunea publica: 'Avem sprijin și bugetul ne permite'

Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, a declarat, marţi, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional al Audiovizualului, că are în plan redenumirea canalelor televiziunii publice şi transformarea tuturor acestor posturi în HD, urmând ca până la sfârşitul acestui an să facă o solicitare în acest sens la forul audiovizual.. Gradea a mai dezvăuit că în planul de Centenar al Televiziunii Române se află şi „Cerbul de Aur”, informează news.ro.

Gradea a fost prezentă la CNA, marţi, la invitaţia Consiliului, cu ocazia notificării televiziunii publice la forul audiovizual referitoare la grila de primăvară, care nu modifică structura serviciului de programe aprobată de forul audiovizual.

În cadrul întâlnirii, Radu Herjeu a spus că „aşteaptă redenumirea canalelor”, întrucât există o anumită confucie la nivelul pulicului.

„Redenumirea, rebranduirea canalelor TVR este în planul nostru. Vom judeca cu mult discernământ, pentru că brandul TVR este extrem de puternic şi în toate cercetările care au fost făcute de piaţă, brandul TVR rămâne ca unul dintre cele mai puternice. Vom face lucrul acesta. Sper să o facem anul acesta de Centenar. Avem şi resursele financiare. Repet, cu mult dicsernămât, pentru că am discutat şi cu partenerii noştri cu care realizăm programe, cu care facem festivaluri, emisiuni. Toată lumea se înghesuie pe TVR1, dar TVR 2 are audienţă la fel de bună, este canalul generalist. TVR 3 - dorim să îl creştem, pentru că e foarte important ce se întâmplă acolo”, a spus Gradea.

Tudorel Toader iese la rampă cu un proiect ÎNDRĂZNEŢ: Ce CONDIŢIE impune ministrul privind NUMIREA procurorului european

Radu Herjeu a mai făcut referire şi la promovarea insuficientă a televiziunii publice.

„Sunt de acord că nu este suficientă promovarea. Ceea ce s-a pierdut în mulţi ani vom construi cum putem. Eu zic că vom reuşi anul acesta să facem toate aceste lucruri”, a răspuns Gradea.

„Vom cere suportul dumneavoastră anul acesta, până la sfârşitul anului - planul nostru este ca toate canalele TVR să fie HD şi vom solicita acest lucru. Este în planul nostru de investiţii şi trebuie să reuşim. Avem sprijinul suficient şi bugetul ne permite acest lucru şi asta vom face de Centenar. Plus această redenumire, pe care o vom face cu foarte multă grijă”, a mai spus Doina Gradea.

„Legat de TVR3, primul lucru pe care l–am făcut când am fost numită, am văzut studiourile teritoriale. Eu în vechea poziţie am acoradt o atenţie deosebită posturilor locale radio şi TV. Şriu cât de importante sunt studiourile teritoriale. Ele dau culoare. Oamenii muncesc, cu ele m făcut şi cele 5 semifinale Eurovision. Ştim că nu au făcut audienţă decât la acelaşi nivel din anii trecuţi, dar cred că a fost o bună promovare pentru noi în teritoriu, pentru că e clar că TVR şi-a pierdut publicul. Publicul este mai degrabă de + 50 de ani şi trebuie să facem programe pentru toate categoriile de vârstă”, a adăugat directorul interimar al TVR.

Alina Mungiu Pippidi, ieșire surprinzătoare: 'Liviu Dragnea a fost demonizat şi hărţuit de presa din România'

Doina Gradea a mai dezvăluit că TVR va produce şi va difuza şi un serial istoric.

„Vom face serial istoric anul acesta şi va fi difuzat. Este pentru prima dată în istoria televiziunii din România când televiziunea publică va produce un serial istoric şi nu numai, şi filme de televiziune. Anul acesta”, a spus directorul televiziunii publice.

Ea a vorbit şi despre „Cerbul de Aur”, care se află în planul de Centenar, şi despre festivalul „Mamaia”, care nu poate fi readus în acest an, din cauza unor dispute legale. Directorul TVR a spus că vor face, însă, „Mamaia copiilor”.

„Cerbul de Aur va fi, este ediţie aniversară – 50 de ani de la prima ediţie şi va fi anul acesta. Încă nu vă putem spune foarte clar, vom comunica la momentul respectiv. Este în planul de Centenar pentru noi inclusiv Cerbul de Aur. Sunt multe programe anul acesta şi la anul. Nu ne oprim. Legat de Mamaia, pe care am dorit să o reproducem anul acesta, după o pauză destul de mare - am discutat cu toţi partenerii care deţin marca şi e imposibil. Sunt dispute legale foarte mari. Însă, vom face Mamaia Copiilor”, a spus Doina Gradea.

La începutul şedinţei, Dorina Rusu a întrebat care este motivul pentru care durata de difuzare a emisiunii de actualitate culturală „Cooltura”, prezentată vinerea, de la ora 17.30, de Mirela Nagâţ, va fi redusă la o jumătate.

Doina Gradea a răspuns că aceasta a fost o decizie de management care nu afectează procentele declarate la CNA în structura de programe, care au fost aprobate de Consiliu. Gradea a precizat că pentru deciziile legate de management, TVR răspunde în faţa forului superior, Parlamentul României.

„Această emisiune la care vă referiţi am considerat, aşa cum a spus şi doamna Gradea, că neafectând procentele poate deocamdată să rămână într-o producţie eventual de protofoliu, având în vedere că noi am pus accentul, în constituirea acestei grile de programe, pe reprezentarea Centenarului, pentru că este o prioritate pentru noi. Încercăm să facem toate demersurile şi să reuşim să facem toate proiectele pe care ni le-am propus”, a spus Raico Cornea, directorul TVR 1.

„Cultura rămâne, atât pe TVR 1, cât şi pe TVR 2 – «Profesioniştii», «Garantat 100%», Creativ şi multe alte emisiuni. Legate de Centenar, vom porni în curând un proiect deosebit de important pentru noi, unul dintre cele 13 proiecte pe care le avem în vedere în acest an – «Jurnalul de Centenar». Deja unele dintre proiecte au fost începute de colegii mei de la TVR 2, TVR Internaţional. Un alt ptoiect care va fi realizat de către noi va fi «Caravana Centenarului», apoi vom avea filme doucmentare cu tematica Centenarului, chiar foarte multe”, a adăugat spus directorul TVR 1.

Şedinţa CNA se desfăşoară în prezenţa membrilor: Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Laura Georgescu, Monica Gubernat, Viorel Vasile Buda, Orsolya Borsos şi Radu Gabrea.