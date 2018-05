Șefa UNJR reacționeaza dupa ce lotul de la ICCJ a fost achitat definitiv. Atac la adresa DNA

Șefa UNJR, Dana Gîrbovan, salută reacția Secţiei pentru Judecători a CSM care a denunțat „practica abuzivă” a DNA din dosarul Bîrsan. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că a luat act de rămânerea definitivă a hotărârii de achitare în cazul celor patru judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, printre care se numără și Gabriela Bîrsan, exprimându-şi preocuparea, având în vedere că doi dintre aceştia sunt suspendaţi din activitate de aproape 4 ani.

„Am citit azi comunicatul Sectiei pentru judecatori a CSM si m-am bucurat ca, pentru prima data, asumandu-si rolul de garant al independentei judecatorilor si al instantelor, Sectia a denuntat public practica abuziva a DNA din dosarul Birsan de a cerceta judecatori pentru hotararile pe care le pronunta.

Pregatisem o postare in aceasta seara in care aratam ca acest caz nu este izolat, doarece au fost si alte cauze in care judecatori au fost cercetati, suspendati din functii, in dosare cu grave neregularitati si abuzuri constatate prin hotarari definitve.

Sunt si in prezent dosare deschise in care judecatori sunt anchetati si chemati la DNA pentru a da explicatii exact pe modul in care isi instrumenteaza dosarele.

Explicam in postare, o data in plus, de ce in acest moment este necesara crearea "Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie", tocmai pentru a proteja judecatorii de astfel de practici specifice procuraturii comuniste.

Am scris tehnic, argumentat, cu exemple.

In timp ce-mi reciteam postarea inainte de publicare am ascultat-o pe doamna judecator Gabriela Barsan si m-am oprit.

Am ascultat-o vorbind cu demnitatea unui om puternic, nefrant si neindoit, despre anii in care a fost suspendata din functie si umilintele la care ea si familia dansei au fost supusi in aceasta perioada.

Am ascultat-o si mi-am dat seama ca orice as spune tehnic ar fi fost steril si nepotrivit acum, deoarece atunci cand trebuia sa vorbim, am tacut.

Doamna Birsan a spus ca se va mai intoarce la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a mai intra inca o data intr-o sedinta de judecata, dupa care va iesi cu capul sus din profesie.

In timp ce dansa iese cu capul sus, noi, cei ramasi, nu putem decat sta cu capul plecat, atat din respect, cat si de rusine.

Sa tacem, cu capul plecat, si sa facem un efort sa gandim. Sa ne gandim la momentele in care trebuia sa vorbim si am tacut. Sa ne gandim ce putem face acum sa ne redobandim si noi demnitatea pierduta in demagogie, vorbe goale, ipocrizie si lasitate.”, scrie Gîrbovan, pe Facebook.