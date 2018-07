Coloana vertebrala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stresul este unul dintre factorii care afecteaza sanatatea coloanei vertebrale. Aceasta emotie negativa provoaca tensiune. Intr-un fel sau altul, stresul ne influenteaza conditia fizica si starea de sanatate. Un exemplu concret este reprezentat de diferitele efecte ale stresului asupra coloanei vertebrale. In articolul de azi iti prezentam toate schimbarile si anomaliile care pot surveni la nivelul coloanei vertebrale din cauza stresului. S-a demonstrat ca stresul in exces creste riscul de boli psihosomatice. Totodata, acest factor afecteaza si coloana vertebrala. Citeste in continuare pentru a afla cum! 10 efecte ale stresului asupra coloanei vertebrale 1. Durerile cervicale Durerile de la nive ...