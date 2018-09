Efectele cresterii salariului minim brut cu 150 de lei, de la 1 ianuarie. Avertismentul analistilor

Salariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salariul minim brut va creste, de la 1 ianuarie, cu 150 de lei, anunta ministrul Muncii. Aceasta va fi a 16-a majorare, in ultimii 10 ani, a salariului mimin, care este incasat, potrivit datelor oficiale, de peste 1,3 milioane de persoane, majoritatea din mediul privat, mai ales muncitori necalificati. Analistii sustin ca masura va afecta in special firmele mici si mijlocii. Salariul minim brut este acum de 1.900 de lei, iar de la 1 ianuarie ar urma sa creasca pana la 2050 de lei, potrivit ministrului Muncii. Din cresterea pe brut cu 150 de lei, omul va ramane in mana cu doar 85 de lei - 65 de lei fiind luati de stat, ca impozit si contributii. Corina Soare, specialist recrutare: “Nu pot spune ca aceas ...