Efectele deciziei CCR: Curg contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori

ȘOC in MAGISTRATURA! Livia Stanciu a fost data afara Judecătorul CCR Livia Stanciu, fost președinte al ÎCCJ, a fost dată afară, miercuri, de la Institutul Național al Magist ...

Scandalos! Jean-Claude Van Damme confundă România cu Bulgaria, cu toate că a venit de mai multe ori la noi în țară și – conform propriilor declarații – s-a simțit foarte bine, de fiecare dată. E adevărat, România și Bulgaria sunt confundate des, așa după cum și Bucureștiul este asimilat, în foarte multe cazuri, cu Budapesta.

Romania participa la Cyber Coalition, cel mai important exercitiu de aparare cibernetica al NATO România participă cu o echipă de peste 70 de persoane, coordonată de Ministerului Apărării Naţionale, la exerciţiul de a ...

Motrea Marin, un polițist local din Arad, s-a făcut de tot râsul! Omul în uniformă a amendat un cetățean cu origini maghiare pentru faptul că un câine din apropierea sa a început să latre. Korponai s-a ales cu o sancțiune de 700 lei pentru că pe strada unde se afla un patruped a început să

Un locuitor din Iași a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant, prin intermediul căruia face apel la oamenii cu suflet să ajute un bătrân, care nu are deloc posibilități financiare. Pensionarul nu are bani de medicamente, rudele nu-l mai vizitează, iar cei care îl au în grijă vor să-l trimită la azil.

Cate judete se mai afla sub COD galben/ Restrictiile in vigoare pe soselele impracticabile Două judeţe sunt, până la ora 11.00, sub avertizare cod galben de vânt, care la rafală ajunge la 70 de kilometri pe oră. Pe DN 38 Agigea – Negru Vodă şi DN 2A, Hârşova – Ovidiu au fost impuse restricţii de tonaj din cauza viscolului.

Vladimir Putin va discuta cu Mohammed bin Salman uciderea lui Jamal Khashoggi Președintele rus Vladimir Putin va avea o întâlnire oficială cu prințul saudit Mohammed bin Salman, în cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relatează Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, cei doi vor discuta despre piața petrol ...

Legea privind Autostrada Iasi - Targu Mures, promulgata astazi de Klaus Iohannis! Ceremonie publica la Palatul Cotroceni Promulgarea legii privind Autostrada Unirii va avea loc la Cotroceni intr-o sedinta publica. Presedintele Romaniei, Kla...

Argentina cere ajutorul Turciei, Yemenului si Curtii Penale Internationale in investigatia privind asasinarea lui Khashoggi O instanţă argentiniană, desemnată să se ocupe cu investigarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a cerut miercuri Ministerului de Externe să ceară informaţii Turciei, Yemenului şi Curţii Penale Internaţionale, relatează site-ul agenţiei Reuters.