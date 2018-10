Efectele maririlor salariale din sistemul de sanatate asupra migratiei

Sistem de sanatate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea salariilor de baza ale medicilor si asistentelor medicale are un impact pozitiv restrans asupra tendintei de migratie, cu mult mai mic decat cel estimat, din cauza distorsiunilor pe care Legea salarizarii le-a introdus in sistemul de sanatate, iar fenomenul migratiei, care afecta pana acum in special medicii si asistentele medicale, tinde sa se extinda rapid, in masa, la toate categoriile profesionale, releva studiul "Influenta calitatii vietii profesionale asupra tendintei de migrare pentru munca a personalului din sanatate". "Cresterea salariilor de baza ale medicilor si asistentelor medicale are un impact pozitiv restrans asupra tendintei de migratie, cu mult mai m ...