Efectele modificarii OUG 114: Furnizorii de gaz risca sa intre in faliment, din cauza ca Guvernul se joaca de-a plafonarea

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat vineri ca Guvernul nu va mai plafona pretul tuturor gazelor din productie interna - asa cum prevede OUG 114, adoptata in urma cu doar 3 luni - ci doar al acelor cantitati destinate populatiei. La o prima vedere, masura ar putea parea luata in interesul romanilor. In realitate, insa, ea risca sa ingenuncheze buna parte dintre firmele din sectorul gazier.