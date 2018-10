Efectele noilor norme BNR pentru credite. Calculele ratelor maxime in functie de veniturile familiilor care se imprumuta

BNR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cine are in plan sa-si cumpere o casa sau masina cu credit bancar ar trebui sa se grabeasca. De la anul, s-ar putea sa nu mai indeplineasca toate conditiile bancii, pentru ca BNR a decis sa modifice gradul de indatorare. Astfel, sumele pe care romanii le pot imprumuta vor fi mai mici. Cei mai afectati vor fi aceia care au venituri mici. Creditarea in ansamblu va frana, dar BNR nu crede ca acest lucru va avea un impact semnificativ asupra cresterii economice a tarii. Vestea limitarii creditelor acordate de banci si de institutiile financiare nebancare nu-i bucura pe consumatori, desi protejarea lor e unul dintre motivele invocate de BNR in luarea deciziei. Fie ca le place sau nu, de la 1 ianuarie 2019, clientii b ...