Efectele Ordonantei pro-taximetrie: Ura si violenta verbala din partea taximetristilor la adresa soferilor Uber, Clever si Taxify

Un val fara precedent de agresivitate si ura a fost pornit in ultimele zile pe grupurile de social-media ale comunitatii taximetristilor din Romania la adresa soferilor de Uber, Clever si Taxify, dupa ce Guvernul a dat satisfactie companiilor de taxi si a emis saptamana trecuta o ordonanta de urgenta care ar putea limita drastic activitatea serviciilor de ridesharing. Asociatiile de taxi si-au dat seama ca nu pot sa-si faca ordine in ograda proprie. Ca nu se pot adapta la niste standarde minime de civilizatie si curatenie. Asa ca au scos cateva zeci de taxiuri in Piata Victoriei si s-au victimizat in fata camerelor. Totul pentru a pune presiune pe autoritati sa dea o ordonanta care sa ii lase singuri pe piata, p ...