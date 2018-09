Efectele pe care le au cele trei uragane din Oceanul Atlantic asupra Romaniei

Uragan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avem in fata o saptamana cu o vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi de peste 30 de grade. In unele zone din tara se vor inregistra si cu 10 grade peste normalul lunii septembrie. Meteorologii pun acest val de caldura pe seama uraganelor din Oceanul Atlantic. Episodul de vara, se va incheia sambata, iar de duminica, temperaturile vor scadea brusc si vin ploile. Este neobisnuit de cald afara pentru mijlocul lunii septembrie, insa nu este pentru prima data cand romanii cauta racoarea fantanilor sau a parcurilor in aceasta perioada. In urma cu 72 de ani, tot pe vremea aceasta, in sudul tarii la Strehaia se inregistrau 43 de grade Celsius. Acum este atat de cald din cauza celor 3 uraga ...