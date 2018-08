Efectul de bumerang: Ce a aflat o lume intreaga despre Romania dupa scrisoarea lui Giuliani

Saptamana a inceput cu informatia ca presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, dar si Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au primit o scrisoare de la Rudolph Giuliani, in care fostul primar al New York-ului vorbea, fara a da exemple sau dovezi, despre abuzurile din justitia din Romania si recomanda, fara sa precizeze in ce calitate, sa fie adoptata o amnistie.