Efectul de domino asupra SRI

O constructie diabolica, mai degraba pe verticala decat pe orizontala puterii, cum era Serviciul Roman de Informatii, functioneaza in final in baza principiului dominoului. Constructia, cand se naruie, se naruie de sus in jos. Si implacabil. De sub daramaturi se naste un nou serviciu de informatii. Sper ca va fi cu adevarat inteligent. Atentie insa, punctul de inflexiune nu a fost George Maior. Si nici macar Florian Coldea. Ci Dumitru Dumbrava. Eliminat abia acum. Pentru a demonstra afirmatiile de mai sus, le voi reaminti cititorilor un detaliu. Si anume ca pe vremea Uniunii Social Liberale, cam pe cand Gabriel Oprea transpira, ajutat de Victor Ponta, pentru a construi un stat paralel in raport cu statul paralel deja existent, pr ...