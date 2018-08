Efectul de domino asupra SRI / ANALIZA

Preşedintele american Donald Trump a continuat miercuri atacurile împotriva giganţilor online, inclusiv Twitter, Facebook şi Google, susţinând că aceste companii încearcă să "reducă la tăcere" o parte semnificativă din populaţia SUA şi sugerând că activităţile lor ar putea fi ilegale, informează cotidianul The Hill.

