Efectul neașteptat al razboiului comercial SUA-China. Cum au fost date peste cap calculele lui Trump

Deutsche Welle:

RFI:

Washingtonul ar fi informat Varsovia pe canale diplomatice inca cu o saptamana in urma ca nu mai prevede schimbari substantiale in actualul regim al prezentei militare in Polonia. Reamintesc, in prezent in Polonia se afla in regim rotativ o brigada mecanizata, adica aproximativ 4500 de militari americani in principal concentrati in nord-estul Poloniei. Saptamana aceasta Pentagonul a propus micsorarea finantarii pentru Flancul Estic al NATO cu 10%. Doar pentru anul acesta finantarea este micsorata cu 600 de mln $, de la 6.5 mlrd la 5.9 mlrd $. In acest context, anuntul Pentagonului la nivel de sub-secretar de stat, ca in viitorul apropiat nu este prevazuta vreo schimbare a componentei si statutului prezentei militare americane nu mai reprezinta o surpriza. Unicul angajament american ar consta intr-o usoara crestere a trupelor americane pe fondul promisiunii de a mari numarul de exercitii militare in Polonia in viitorul apropiat. Putem vorbi aici doar de cresteri relativ nesemnificative, poate de cateva sute de militari americani.