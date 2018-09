Efectul neasteptat al BREXIT! Ce se va intampla cu trenul care circula in Franta

BREXIT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca Uniunea Europeana nu ajunge la un acord cu Regatul Unit pentru retragerea din Uniune, este posibil ca trenurile Eurostar sa nu mai poata intra in Franta; afirmatia citata de Reuters a fost facuta miercuri de Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene, in cadrul unei conferinte la Londra, informeaza Agerpres. Viorica Dancila, intrevedere cu premierul Olandei, Mark Rutte. Nu au discutat despre finantarile ilegale venite din Olanda pentru membrii #Rezist Intrebata daca este intr-adevar posibil ca dupa Brexit sa se interzica intrarea pe teritoriul francez a trenurilor Londra-Paris, care trec prin tunelul de sub Canalul Manecii, Loiseau a raspuns: "Daca nu facem nimic si daca nu ajungem l ...