Șeful ANAF se contreaza cu ministrul finanțelor in cazul banilor datorați de familia Iohannis

Ministrul finanţelor a declarat, joi, că a cerut ANAF să dovedească dacă a cerut către Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu care a aparţinut preşedintelui să intre în administrarea statului. Şeful ANAF spune că nu a primit de la minister un titlu în baza căruia să facă executarea. „Am vorbit cu colegii de la ANAF, The post Șeful ANAF se contrează cu ministrul finanțelor în cazul banilor datorați de familia Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.