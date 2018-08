Șeful Brigazii Speciale a Jandarmeriei se delimiteaza de acțiunile indreptate impotriva protestatarilor pașnici: Nu sunt oamenii mei

Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, spune, în interviul pentru Kamikaze, că nu el a fost comandantul acţiunii din 10 august din Piaţa Victoriei, că până în jurul orei 23.00 brigada specială nu a intervenit deloc şi că ordinul de evacuare a pieţei s-a primit în momentul în care ”au început violenţele asupra forţelor de ordine de jur împrejur”, din toate părţile. El mai susţine că scutierii care au fost suprinşi în imagini bătând oameni paşnici, unii dintre ei cu mâinile ridicate deasupra capului nu fac parte din brigada pe care o conduce, transmite news.ro.

”S-a primit la un moment dat un apel pe 112 cum că se încearcă vandalizarea Springtime pe bd. Titulescu. Jandarmeria Română avea toate forţele masate în jurul Guvernului şi nu aveam niciun gând de ripostă. S-a apelat la colegii de la Poliţie, care au trimis echipaje să vadă ce se întâmplă şi să ia primele măsuri. Aceste echipaje de la Poliţie au fost atacate. S-a cerut sprijin Jandarmeriei, prin comandantul acţiunii, care a trimis două detaşamente de jandarmi să sprijine poliţia”, susţine Paraschiv.

El spune că cele două detaşamente s-au deplasat acolo, au luat primele măsuri, i-au ajutat pe colegii de la poliţie şi împreună au reuşit să iasă din zona respectivă.

”Pe momentul întoarcerii, s-au primit două informaţii: una transmisă de structurile de cercetare din piaţă care au transmis clar că jandarmii sunt atacaţi, că sunt la pământ, sunt călcaţi în picioare, doi oameni sunt omorâţi. Informaţia aşa a fost, probabil că ei se refereau..., după aceea am văzut şi eu imaginile la televizor cu acea fată şi cu acel băiat (...) Simultan, din dispecerat ni s-a transmis că pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi întinşi la pământ care sunt călcaţi pe cap. În clipa aceea, comandantul acţiunii a luat decizia ca efectivele brigăzii speciale să acţioneze pe direcţia Springtime”, afirmă şeful Brigăzii speciale.

Întrebat dacă până atunci Brigada specială a intervenit în vreun fel, Paraschiv neagă:

”Nu. În jurul orei 23.00. Brigada specială nu a folosit nimic până la ora 23.00. Atunci s-a dat ordin Brigada specială să încerce să intervină în sprijinul detaşamentelor de jandarmi şi să-i evacueze de acolo. Am ieşit din curtea Guvernului pe poarta dinspre Iancu de Hunedoara, în piaţă erau foarte mulţi oameni, nu vreau să dau cifre, dar piaţa era plină. Aveam două variante, ori să încercăm să ne facem cordon, adică să intrăm în contact direct, însemna conflicte sau să executăm somaţiile, în afară de somaţiile care s-au auzit toată seara făcute de Direcţia Generală. Brigada specială a executat somaţiile cu toate că, conform legii, nici nu mai trebuiau să fie, s-au tras rachetele cu trei semnale roşii, după care, din ordinul meu, s-au tras primele două focuri cu lansatoare de calibru 38 sau 40, gaze”.

Întrebat despre rănile severe pe care le au la picioare unii protestatari, găuri în picioare, Paraschiv spune că nu le-a văzut şi nu poate să-şi dea cu părerea, dar că s-ar putea să fie vorba de grenade iritante lacrimogene: ”Este un corp din cauciuc moale, care are un focos. S-ar putea, pe momentul detonării grenadei, ca bucate de focos, dacă a căzut foarte aproape de picioare sau dacă cineva are proasta inspiraţie să încerce să dea cu piciorul într-un astfel de obiect, la explozia acestuia să producă anumite vătămări, dar de suprafaţă”.

”Legea permite. Noi le folosim, dar într-adevăr mai avem bocancii de protecţie. (...) Multe state au folosit armament mult mai periculos”, a adăugat el.

Revenind la intervenţia brigăzii speciale, spune că în acel moment, când s-a solicitat intervenţia, s-a trecut la ”o acţiune temporizată”.

”Ne-am desfăşurat, am lăsat timp, de asta şi sunt imaginile cu mine în faţa oamenilor. De fapt mâinile mele întinse, cum aţi spus ca un dirijor, erau semnul pentru oamenii mei: nu ne grăbim, mergem uşor, nu folosim şarja, adică acea alergare să sperii lumea, să se calce în picioare, să se producă busculade, nu, din contră. Speram să lansez câte un cartuş, ei se îndepărtau, le-am dat timp, am creat breşa necesară, am ajuns pe parcaj la Titulescu, unde am făcut joncţiunea cu jandarmii care erau înconjuraţi. Prima întrebare către comandantul lor a fost: aveţi răniţi, aveţi morţi? Era puţin şi el, mi-a spus: avem răniţi. Am spus: aveţi toate materialele? Mi-a şi spus: nu ştiu. I-am spus: retrageţi-vă pe locul vostru, rămânem noi aici. (...) Ăsta a fost primul moment. Nu s-a trecut până atunci la evacuarea pieţei. După care, toată piaţa, au început prima dată la Antipa, apoi dinspre Calea Victoriei, dinspre Titulescu, de pe Lascăr Catargiu şi Iancu de Hunedoara, a început un atac masiv al manifestanţilor asupra forţelor de ordine. (...) Trebuie să revenim puţin la început. Toată lumea a acuzat Jandarmeria că n-a făcut extracţie. Rugămintea mea: luaţi filmările şi o să constataţi aşa - la garduri sunt 2, 3, 4 rânduri de cetăţeni care erau foarte paşnici, dar undeva în spatele lor sunt o grămadă şi când spun o grămadă vorbesc de mai multe sute de oameni care incitau la violenţă şi provocau. S-a aruncat cu peturi de plastic pline cu pietre, foarte multe bucăţi de caldarâm, foarte multe pavaje, bucăţi de fier-beton. De aceea se folosesc lansatoarele sau acele grenade, pentru că aruncau peste cei din faţă. Dacă erau numai într-o zonă, cum a fost în 2017, de am reuşit să izolăm zona respectivă, dar aceştia se mişcau încontinuu şi erau pe toată zona pieţei, mai puţin zona spre Antipa. (...) Au început violenţele asupra forţelor de ordine de jur împrejur. Nu mai discutam de manifestaţia paşnică. Vorbeam de elemente care au trecut la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine. Şi abia atunci s-a dat ordinul de evacuare a pieţei”, susţine şeful Brigăzii speciale.

Paraschiv menţionează că nu el a fost comandantul acţiunii, ci a condus doar brigada specială.

Întrebat despre imaginile în care un om paşnic, care stă cu mâinile deasupra capului este bătut, el răspunde: ”Din punctul de vedere al meu ca şef al brigăzii speciale, am văzut şi eu aceste imagini, nu sunt oamenii mei. În clipa în care eu aş fi constatat că acel om este din brigadă, conform procedurilor interne, începea o anchetă şi atunci vedeam ce se întâmpla, adică: dle, ce s-a întâmplat, ai fost înjurat, te-a lovit mai devreme? Noi avem o bucăţică, o chestie izolată, dar totuşi modul - să rămân în nişte parametri lejeri - neortodox în care a lovit nu e normal. Dar nu vreau să vorbesc în numele comandantului acelui luptător”.

Paraschiv precizează că parchetul a solicitat documente şi imagini care sunt în posesia brigăzii. ”În momentul declanşării anchetei parchetului, într-adevăr orice anchetă internă este suspendată”, a menţionat el.

Cătălin Paraschiv a mai declarat că Brigada specială nu a avut niciun rănit.

Şeful Brigăzii speciale neagă că i-ar fi smuls telefonul unui ziarist, spunând că doar l-a luat de mână şi l-a tras prin cordonul de jandarmi.