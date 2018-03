Șeful Comisiei de Cultura s-a dezlanțuit la adresa Noricai Nicolai, dupa ce i-a fost solicitata demisia: 'Doamna fost procuror comunist...'

Europarlamentarul Norica Nicolai a spus, sâmbătă, că preşedintele Comisiei de cultură, deputatul PNL Gigel Ştirbu, a acţionat în maniera unui comisar sovietic când a chemat directorul interimar al TVR în faţa comisiei, după difuzarea unui interviu cu Ghiţă. Reacția liberalului nu a întârziat să apară, acesta lansând o serie de atacuri la adresa europarlamentarului.

„Astăzi, aflu cu stupoare, de la jurnaliştii din Olt, că o doamnă fost procuror comunist, îmi cere demisia pentru că am îndrăznit să o invit la şedinţa Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor pe doamna director general interimar al TVR.

Doamna fost procuror comunist, Norica Nicolai, responsabilitatea funcţiei pe care o deţin, aceea de preşedinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, mă obligă să solicit, in numele cetăţenilor si al unei instituţii a statului român, cum se poate ca din banii noştri, ai tuturor plătitorilor de taxe si impozite din ţara asta, un inculpat pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare de către instituţiile statului, este difuzat in prime time de televiziunea naţionala, instituţie a aceluiaşi stat care plăteşte bani grei pentru aducerea acestuia in ţară?

Nu vi se pare, doamna fost procuror comunist, Norica Nicolai, că aceste două chestiuni se bat cap în cap? Sau dumneavoastră sunteţi obişnuită să priviţi lucrurile dintr-un singur punct de vedere?

Doamna fost procuror comunist, pe logica dumneavoastră, de ce nu solicitaţi colegilor dumneavoastră de partid si de coaliţie guvernamentală să suplimenteze bugetul statului pentru ca televiziunea publică să deschidă studiouri în Costa Rica, Madagascar, Serbia şi alte destinaţii preferate de toţi cei certaţi cu justiţia din România ca să se poata exprima liber si aceştia?

Dumneavoastră confundaţi dreptul la libera exprimare cu mediatizarea pe postul public de televiziune a unui cetăţean care a încălcat legile statului român, care denigrează în continuare instituţii ale statului român şi care, prin "dreptul la libera exprimare" pe care îl clamaţi dumneavoastră, a devenit o victimă.

Dar dumneavoastră sunteţi obişnuită, doamnă fost procuror, să transformaţi cu maxima lejeritate calitatea de inculpat în cea de nevinovat şi aceea de nevinovat în cea de inculpat.

Constat că toţi inculpaţii si penalii din ţara asta au numai drepturi iar noi, cetăţenii cinstiţi, avem numai obligaţii. E drept aşa, doamna procuror?

Este o întrebare retorică. Nu doresc un răspuns de la dumneavoastră. Să judece cetăţenii care muncesc cinstit în ţara asta si cărora, guvernul pe care îl reprezentaţi, tocmai le pregăteşte marirea taxele si impozitelor.

Chiar credeţi că toţi oamenii din judetul acesta, cărora le vindeţi teme false pentru că nu aveţi nimic de spus, nu înţeleg scopul vizitei dumneavoastră in Olt? Veniţi doar din 5 in 5 ani când se apropie alegerile europarlamentare! În rest nu v-am văzut preocupată de problemele din Olt, de drumuri, de canalizare, de autostrăzile promise de colegii dvs de coaliţie, de şcoli, de spitale...

Aveţi neobrăzarea să vă declaraţi apărătoarea principiilor liberale, în timp ce nu mai ştiţi numărul partidelor pe la care v-aţi mutat în funcţie de propriul interes. Cum se numeste genul ăsta de persoane: liberali sau traseişti? Nici întrebarea asta nu are nevoie de răspunsul dumneavoastră pentru că deja îl cunoaştem cu toţii...

Dar următoarea da: in ce stat european aţi văzut dumneavoastră persoane urmărite internaţional promovate pe postul public de televiziune? Că tot sunteţi europarlamentar şi, din câte se vede, vreţi cu ardoare să mai fiţi!”, este mesajul lui Gigel Știrbu, transmis printr-un comunicat de presă.