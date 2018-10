Șeful Interpol Costa Rica explica momentul reținerii Elenei Udrea

Șeful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a explicat, într-un interviu exclusiv acordat Antena 3, că instituția a acționat la ordinul unui judecător din Costa Rica, iar momentul arestării Alinei Bica și Elena Udrea a fost ales ca unul strategic. El a precizat că Interpol lucrează la fiecare caz în parte, iar arestarea s-a petrecut în The post Șeful Interpol Costa Rica explică momentul reținerii Elenei Udrea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.