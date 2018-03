Șeful lui PSG, dupa eliminarea in fața Realului: 'Suntem foarte dezamagiti si nervosi. Vom vedea ce e de facut'

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a declarat, marţi seară, că eliminarea de către Real Madrid în optimile Ligii Campionilor reprezintă o mare dezamăgire, subliniind că în zilele următoare va decide măsurile necesare pentru rezultate mai bune.

"Suntem extrem de dezamăgiţi. Am crezut mult înainte de meci. Am dominat prima repriză, am fi putut marca. Dar ei au înscris şi apoi eliminarea lui Verratti a ucis meciul. Este foarte greu. Ştim că Real are experienţă. Nu am făcut ce trebuia pentru a câştiga", a declarat Al-Khelaifi, potrivit News.ro.

El nu a dorit să vorbească despre deciziile antrenorului Unai Emery, afirmând că eventuale măsuri vor fi luate în câteva zile. "Nu critic aici munca antrenorului şi a echipei, ci în vestiar. "Voi discuta cu jucătorii. Nu vom reacţiona azi, suntem prea dezamăgiţi şi nervoşi. Ne vom calma şi apoi vom vedea ce vom face", a mai spus oficialul parizian.

Formaţia Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Paris Saint-Germain, în manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor şi s-a calificat în sferturile de finală.

În tur, scorul a fost 3-1 tot pentru Real Madrid.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Cristiano Ronaldo ’52 şi Casemiro ’80.

Pentru PSG a înscris Cavani. În minutul 71.

În minutul 66, de la Paris Saint-Germain a fost eliminat Marco Verratti.