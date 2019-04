Șeful Poliției Bacau, care a spus ca femeile lovite pot aștepta pana dimineața sa faca reclamație, regreta afirmația

Șeful Poliției Bacău, Vasile Oprișan, care a spus că femeile lovite de soți ar putea să aștepte până dimineață să facă reclamație, nu ar trebui să sune la 112 în miez de noapte, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă în care transmite că regretă cele afirmate și că intenția era, de fapt, alta, potrivit Mediafax.

Șeful Poliției Bacău, Vasile Oprișan, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă, în care spune că regretă afirmațiile făcute în spaţiul public, în timpul unei emisiuni radio.

„Îmi cer scuze public pentru modul de exprimare şi vă asigur că intenţia mea era cu totul alta. Am dorit să subliniez că sunt situaţii când unele persoane sună abuziv la 112 şi, din acest motiv, viaţa oamenilor care au într-adevăr nevoie de ajutor poate fi pusă în pericol. În mod clar exemplul dat nu a fost unul potrivit”, a ransmis Vasile Oprișan.

Acesta a mai spus că îi pare rău pentru că a utilizat o situație „sensibilă”, care a permis interpretări.

„Îmi exprim părearea mea de rău pentru faptul că am utilizat o situaţie extrem de sensibilă care a permis interpretări şi dau asigurări în ceea ce priveşte intervenţia promptă a poliţiştilor băcăuani la toate evenimentele. Am considerat şi consider în continuare că violenţa domestică poate genera situaţii grave. Tocmai de aceea, orice astfel de caz va fi tratat cu maximă responsabilitate, operativitate şi celeritate de mine şi colegii me”, a mai spus chestorul Vasile Oprișan.

Corpul de control al IGPR face cercetări la Poliția Bacău după ce șeful instituției, chestorul Vasile Oprișan, a spus că femeile lovite de soți ar putea să aștepte până dimineață să facă reclamație, nu ar trebui să sune la 112 în miez de noapte.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de IGPR, conducerea Poliției Române a dispus începerea unor verificări la Poliția Bacău, după ce chestorul Vasile Oprișan, șeful instituției, ar fi declarat la un post local de radio local că femeile care sună la 112 atunci când „li se mai scapă vreo palmă la vreo ceartă conjugală, exagerează” și că „o astfel de chestiune nu trebuie semnalată Poliției în mijlocul nopții, ci poate aștepta până dimineață”.

„Referitor la declarațiile făcute de inspectorul șef al IPJ Bacău, în timpul unei emisiuni difuzate la un post de radio din județ, facem următoarele precizări: conducerea Poliției Române a dispus verificări cu privire la acest aspect, întrucât prevenirea și combaterea violenței domestice reprezintă una dintre prioritățile instituției noastre. La finalul acestor verificări, vom reveni cu detalii referitoare la cele constatate și la măsurile dispuse”, se arată în comunicatul transmis de IGPR.

„Chestorul Vasile Oprișan, șeful IPJ Bacău, tocmai a spus că femeile care sună la 112 atunci când li se mai scapă vreo palmă la vreo ceartă conjugală exagerează și că o astfel de chestiune nu trebuie semnalată poliției în mijlocul nopții, ci . Doamne ferește!”, a scris pe Facebook consilierul local Cristian Ghingheș.

Postarea acestuia a avut zeci de comentarii și distribuiri.

Potrivit înregistrării audio postate de acesta, chestorul Vasile Oprișan a spus: „La 112 foarte mulți fac exces de zel. 112 este folosit pentru rezolvarea unor probleme urgente, care nu suferă amânare, dar dacă la ora 12.30, dacă se ceartă soțul cu soția și îi dă din greșeală sau cu intenție o palmă și pe urmă să liniștesc apele 'domnule vino că mi-a dat o palmă' (...) polițistul poate să se ducă să constate ce putea să constate și a doua zi dimineață”.