Șeful Politiei Locale Mangalia, agresat in timpul unei actiuni de demolare - "Depun plangere penala impotriva celui care m-a agresat"

"Am intervenit în jurul orei 13.15, în baza unei dispoziţii de demolare, semnată de primarul Mangaliei. Au încercat să ne oprească administratorul terasei şi angajaţii de acolo. Demolarea a vizat o anexă a localului de pe dig, care era montată fără autorizaţie pe domeniul public. Nu există contract pentru acea anexă, nu există nici un act, autorizaţie etc. Înainte să se ajungă la demolare, noi am emis somaţii, notificări, conform legii. Anul trecut, în vară, proprietarul a fost sancţionat şi i s-a pus în vedere să demoleze construcţia ilegală, ceea ce nu s-a întâmplat. Aşa că s-a procedat la demolare, cu o firmă angajată în acest sens. Am fost agresat, am primit doi pumni în gură de la administratorul localului, sens în care am scos certificat de la Medicina Legală. Depun plângere penală împotriva celui care m-a agresat", a declarat Mihai Angelescu, şeful Poliţiei Locale Mangalia.