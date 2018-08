Șeful procurorului Pirlog:A fost accidental in zona, nu a intervenit in activitatea jandarmilor. Purtatorul de cuvant a dezinformat conducerea MAI

Ionel Corbu, prim-procurorul Parchetului Militar al Capitalei, susține, referitor la procurorul Bogdan Pîrlog, cel care pe 10 august a fost la protestul din Piața Victoriei și apoi a deschis dosarul în care se fac cercetări în prezent, că magistratul a fost accidental acolo, locuind în zonă. De asemenea, Corbu susține că procurorul nu și-a depășit atribuțiile de serviciu și nu a intervenit în activitatea jandarmilor, "asa cum a lasat sa se inteleaga purtatorul de cuvant al Jandarmeriei romane, mai mult, dezinformand astfel conducerea M.A.I".

"Procurorul Pîrlog s-a aflat accidental in zona, pur si simplu a fost un observator la cele ce se intamplau acolo, locuind in zona. In plus, nu a solicitat si nu a primit vreo mandatare de a se afla in acel loc, iar cu toate acestea, in urma analizarii punctuale a demersurilor efectuate post factum de acesta, apreciez ca nu si-a depasit atributiile de serviciu si sub nici o forma nu a intervenit in vreun fel in activitatea jandarmilor asa cum a lasat sa se inteleaga purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, mai mult, dezinformand astfel conducerea M.A.I", a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, prim-procurorul Parchetului Militar al Capitalei, Ionel Corbu.