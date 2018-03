Șeful SRI, audiat de procurorii DIICOT in dosarul de spionaj Black Cube

Laura Codruţa Kovesi, Eduard Hellvig şi Florian Coldea au fost audiaţi, în urmă cu două săptămâni, în dosarul Black Cube.SRI a confirmat prin vocea purtătorului de cuvânt că Eduard Hellvig a fost audiat la DIICOT, potrivit România TV. "Domnul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declarații în legatură cu dosarul Black Cube. In cadrul declaratiilor, domnul Eduard Hellvig a reiterat faptul ca nu are nicio implicare in acest dosar si ca isi exprima totala disponibilitate pentru a sprijini orice institutie a statului roman in demersurile sale legale", a declarat Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI.Dosarul Black Cube a fost deschis în anul 2016 şi vizează încercări de intimidare la adresa procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Doi cetăţeni israelieni, angajaţi ai societăţii Black Cube şi-au recunoscut faptele, fiind condamnaţi la închisoare cu suspendare.Cercetările au continuat însă pentru fostul ofiţer SRI, Daniel Dragomir, fiind suspectat că ar fi intermediat legătura între cei care voiau să afle informaţii despre Laura Codruţa Kovesi şi angajaţii firmei. Dragomir a fost arestat câteva luni în dosar.Recent, fostul ofiţer SRI a acuzat DIICOT că tergiversează cercetările în dosar, solicitând trimiterea acestuia în instanţă.