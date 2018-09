Șeful SRI, audiat in Comisia de control - Hellvig da socoteala pentru protocoalele instituției

Un accident cumplit a avut loc în această dimineaţă, în localitatea Crăcăoani, judeţul Neamţ. O adolescentă de 16 ani a murit pe loc, după ce a fost lovită în plin de o maşină. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C. Fata din Crăcăoani nu a avut nicio şansă, fiind spulberată de un autoturism la volanul […] The post O elevă de 16 ani a fost zdrobită de o mașină chiar în drum spre școală. Șoferul mașinii are 26 de ani appeared first on Cancan.ro.