Ei ne fac de ras tara! Patru romani, arestati in Italia. Ce au gasit politistii sub hainele lor

Autoritatile din orasul italian Gela, aflat pe insula Sicilia, au prins un grup de Romani care fura din supermarketuri in provincia Caltanissetta. Cei patru – trei femei, cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani, si un barbat in varsta de 22 de ani – au atras atentia agentilor intrand intr-un supermarket din orasul sicilian Gela imbracati cu haine groase de iarna, in ciuda temperaturilor ridicate. Ei au fost observati de o politista in timpul liber, care a imobilizat-o pe una dintre femei, apoi si-a chemat colegii, scrie Quotidiano di Gela. Oamenii legii sositi la fata locului au gasit sub hainele groase ale romanilor un sistem de sfori de care erau prinse produse furate din magazin. Cei 4, toti rezidenti din Agrig ...