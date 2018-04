Ei sunt cei mai destepti oameni! Zodiile care au cel mai mare IQ

Zodii IQ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ies mereu in evidenta, cu o usurinta remarcabila si au idei stralucitoare, pe care toti le apreciaza. Ajung adesea sa exceleze in tot ceea ce fac si retin orice informatie cu o usurinta de invidiat. Te numeri printre ei? Ce sanse ai sa fii un geniu in functie de zodie Geniile au o anumite trasaturi care ii diferentiaza de ceilalti oameni. Afla ce sanse sunt sa ai o minte sclipitoare, in functie de zodie. 1.Varsator Acesti nativi sunt cei mai inteligenti din tot zodiacul. Au capacitatea de a vedea dincolo de aparente si pot face conexiuni, acolo unde cei mai multi oameni nu vad nicio legatura. Au capacitatea de a ridica intrebari profunde despre existenta umana si vor cauta intotdeauna sa atinga i ...