Ei sunt cei sase frati, orfani, care vor sa ramana langa bunica lor! Iata cum ii putem ajuta

Cristian, gemenii Andrei si Tudor, gemenii Amelia si Luca si Marta Dascalu au ramas de mici fara tata, iar de Paste si-au pierdut si mama. Cei sase copii orfani, cu varste intre 16 ani si 12 ani au o educatie impecabila: sunt elevi de bursa si sportivi de performanta, si isi doresc sa ramana impreuna cu bunica lor materna, cea care le-a purtat grija de mici. In doar cativa ani, cei sase copii au trebuit sa faca fata unor incercari teribile, pierzandu-ti ambii parinti. Tatal lor, Gabriel Dascalu, fost militar, s-a prapadit in urma unei comotii cerebrale, produsa, se pare, de problemele avute cu asociatii cu care demarase o afacere. Avea doar 44 de ani. Dana, sotia lui, a ramas singura cu cei sase copii. Au parasit casa in care ...