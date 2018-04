Ei sunt parintii fetitei de 13 ani care au murit in apele Oltului. Poveste de viata dramatica. Iata prin ce a trecut fetita pana la tragicul accident. Este atat de trist. Dumnezeu sa ii ierte

Doua personae si-au pierdut viata, chiar in Duminica Floriilor, dupa ce au plonjat cu masina in Olt. In autoturism se mai afla o fetita de 13 ani, care insa a scapat cu viata.

In masina, erau mama, tatal si fetita. Din cauza vitezei, autoturismul a parasit partea carosabila si a plonjat in raul Olt.

Mama este Mariana Lascu, in varsta de 46 de ani din Ramnicu Valcea. Barbatul care conducea este tatal fetitei, in varsta de 53 de ani. Mariana Lascu este asistent maternal profesionist si o avea pe Andreea in plasament inca de cand era mica. Tot sotii Lascu l-au crescu si pe fratele Andreeei, care acum are 20 de ani si este plecat in strainatate.

Copila a supravietuit datorita unui trecator, insa ai ei nu au reusit sa se salveze. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 10 pe DN 7, Ramnicu Valcea- Brezoi. Cei doi soti si fiica lor in varsta de 13 ani se indreptau spre casa, cand la kilometrul 207 masina lor a plonjat 25 de metri in hau si s-a oprit in apele Oltului.

Imediat dupa accident a urmat o misiune dramatica de salvare. La fata locului au fost trimisi pompieri, medici si politisti. Pana sa ajunga acestia un barbat a reusit sa o ajute pe copila.

In timp ce copila era transportata de urgenta la spitalul din Valcea, salvatorii au incercat sa-i ajute parintii.

Desi au stat mult timp in apa, medicii au incercat sa ii resusciteze sperand intr-o minune.

La fata locului s-au oprit mai mult soferi dar si oameni care stau in zona. Cu totii povestesc ca locul este extrem de periculos. Din curba lipsesc parapetii din beton distrusi de intemperii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.