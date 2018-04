El e asasinul Petronelei, adolescenta injunghiata de 30 de ori si abandonata intr-o padure din Botosani

asa

Petronela Mihalachi a fost gasita injunghiata de 30 de ori intr-o padure din Botosani, iar asasinul ei este Bogdan Ionel, in varsta de 16 ani, prieten cu victima. Cei doi au mers in padurea Pacea pentru o sedinta foto, cu Petronela model. Bogdan are un studio foto si era pasionat de fotografie, nefiind prima oara cand o imortaliza pe fata.

Tanarul s-a enervat insa dupa o discutie in contradictoriu in care Petronela i-a spus ca prietena lui e grasa si urata. Orbit de furie, el a scos un cutit pe care il avea asupra lui si a atacat-o pe fata. Aceasta a incercat sa se lupte cu criminalul, dar a fost rapusa de 30 de lovituri.

Medicii au constatat ca a fost injunghiata inclusiv in inima, lovitura fiindu-i fetei fatala. Bogdan Ionel e audiat in continuare de politisti si va fi dus la Judecatorie pentru mandat de arestare preventiva.

