El e ministrul pentru care Liviu Dragnea NU a votat: 'Cred ca s-a incheiat acea agenda proprie' - VIDEO

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, după ședința CEx PSD, că s-a abținut la vot în cazul numirii lui Ilan Laufer la ministerul Dezvoltării, acesta din urmă deținând un portofoliu și în Cabinetul Tudose.

"Cred că s-a încheiat acea agendă proprie (n.r.: la care făcea referire Gabriela Firea în cazul lui Ilan Laufer), după părerea mea, dar propunerea care a venit de la colegi a fost votată. Eu m-am abținut la vot, la propunerea domnului Ilan Laufer", a spus Liviu Dragnea.

Ilan Laufer va prelua portofoliul de ministru al Dezvoltării. Laufer a deținut portofoliul de la Mediul de Afaceri, în Guvernul Tudose.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că Ilan Laufer va fi vicepremier, după ce numele său a fost vehiculat și ca ministru al Dezvoltării, în locul lui Paul Stănescu.

"Consider că am pierdut momente bune în care puteam să avem un dialog la nivelul PSD. Eu am spus în CEx i-a uite cazul domnului Ilan Laufer (...) ce frumos a fost răsplătit cu funcția de vicepremier. Eu atât am spus în fața colegilor că nu mi se pare normal că un coleg care a fost înlăturat de la minister pentru are un proiect personal și s-a îndepărtat de la baza partidului, după cum a spus Liviu Dragnea, să revină în minister. Ceea ce mi se pare un semn pozitiv, înseamnă că și aceștia au șanse să revină", a spus Gabriela Firea.

